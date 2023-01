Weitwandern: Losgehen, um nie anzukommen

Seit April 2018 ist Thair Abud unterwegs – zu Fuß. Der Wanderer startete am Nordkap (Norwegen) und ist unterwegs zum Kap der Guten Hoffnung in Südafrika. Im Schnitt legt der 56-Jährige täglich 25 Kilometer zurück und bleibt an keinem Ort länger als ein, zwei Tage. In sein altes Leben zurückzukehren kann sich der ehemalige Manager nicht mehr vorstellen. Dazu ist sein neues viel zu schön. ✒

Die Angst, seine einzige Schwester zu verlieren, hat Thair Abud zu einem Wandersmann gemacht. Anfang 2013 sagte sie ihrem Bruder, dass sie an Brustkrebs erkrankt sei. Ihr Zustand verschlechterte sich in den darauffolgenden Monaten so sehr, dass ihr jeder Lebenswille abhandenkam.

Seine Schwester so zu sehen war für ihn unerträglich. „Ich sagte zu ihr: ,Du darfst nicht aufgeben. Es ist nicht der Krebs, der dich töten wird, sondern deine Angst und deine negativen Gedanken.‘ – ,Ja‘, antwortete sie, ,aber daran kann ich nichts ändern‘. Da wurde mir klar, dass es an mir ist, ihre Welt zu verändern.“