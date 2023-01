Charlotte Gainsbourg: „Filme sind eine Erholung“

Schauspielerin und Sänger Charlotte Gainsbourg spielt in „Passagiere der Nacht“ eine alleinerziehende Mutter. Ein Gespräch über ihre Angst, „zu lieb“ oder „zu sentimental“ in Rollen zu wirken, ihre Nervosität, wenn sie Lieder schreibt, und Provokation in der Kunst.

Sie sagten kürzlich einmal, dass Sie eigentlich nie rational, sondern immer instinktiv entscheiden, ob Sie eine Rolle annehmen. Worauf sprang Ihr Instinkt bei Ihrem aktuellen Film „Passagiere der Nacht“ an?

Charlotte Gainsbourg: Tja, wie beschreibt man Instinkt? Ich war beim Lesen des Drehbuchs einfach gerührt, von der Geschichte und vor allem von den Figuren. Da herrschte so eine zarte Sanftheit, die mich angesprochen hat. Deswegen habe ich mich mit Regisseur Mikhaël Hers getroffen, um ein Gespür dafür zu bekommen, ob er auch jenseits des Skripts diesen Feinsinn mitbringt. Ich war bis zum Schluss, als ich dann den fertigen Film sah, nicht ganz sicher, wie diese Geschichte am Ende auf der Leinwand wirkt.

Und waren Sie zufrieden?

Mich hat gefreut, wie liebevoll und großzügig Mikhaël die von mir gespielte alleinerziehende Mutter und die anderen Figuren zeigt, die alle sehr ehrlich und liebenswert sind. Diesen Grad an Emotionalität sind wir heutzutage kaum noch gewohnt. Ich war ein wenig nervös, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich in gewissen Rollen zu sentimental oder zu lieb wirke. Gerade weil ich in der Rolle so viel weine und deprimiert bin. Solche Verletzlichkeit zu zeigen, ohne dass es zu viel wird, ist immer ein Drahtseilakt. Aber der Film balanciert das gerade richtig aus.