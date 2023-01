Asiatische Pflanzen: Exotisches für Gelangweilte

Diverse asiatische Delikatessen können nun angebaut oder vorgezogen werden. Eine davon ist das Zitronengras.

Der Jänner mag für das gärtnernde Volk ein langweiliger Monat sein, doch diverse Spielereien können diese fade Strecke überbrücken helfen, bis endlich wieder draußen gebuddelt werden darf und bis drinnen auch erste Sämereien in die Erde der Anzuchtkistchen wandern. Die Chili-Fraktion bereitet sich auf Letzteres schon ungeduldig vor, denn bekanntlich nimmt die Gattung Capsicum einen recht langen und nervenzerfetzenden Anlauf in Sachen Keimung und Entwicklung. Doch auch Simpleres darf nun in Angriff genommen werden, wie etwa die Anzucht diverser asiatischer Delikatessen.