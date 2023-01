Welche Ausstellungen Sie 2023 nicht verpassen dürfen

Drucken

Hauptbild • „Now is the time“ betitelt das Bank Austria Kunstforum die große Retrospektive auf Kiki Kogelnik • Kiki Kogelnik Foundation

Vermeer, Picasso und einiges an Glanz und Glamour: Der große „Presse“-Guide der Ausstellungen – in Österreich und anderswo, darunter London, Basel, Amsterdam und New York.

Es wird ein Jahr der Museumsjubiläen und Museumseröffnungen. Dafür haben die großen Biennalen einmal Pause, die ballten sich pandemiebedingt allesamt 2022. In Wien aber dürfen wir uns 2023 daran erinnern, dass die Albertina vor 20 Jahren neu eröffnete (und daran, dass es der amtierende Direktor war, der dies tat, die Neuausschreibung wird wohl ebenfalls im kommenden Jahr erfolgen). Das Belvedere besinnt sich derweil auf seine baulichen Fundamente und begeht die Erbauung des Prinz Eugenschen Sommerpalais vor 300 Jahren – warum auch immer mit einer Klimt-Van-Gogh-Ausstellung.

Die von Klimt gegründete Secession lässt diesen dafür im 125. Jahr links liegen, schenkt uns aber jeden ersten Mittwoch im Monat freien Eintritt – immerhin im nach Breitenwirkung strebenden, pädagogischen Sinn der Klimt-Gruppe. All das sollte uns die Zeit vertreiben, bis im Dezember das Wien Museum nach vier Jahren Ausbau wieder eröffnet. Lang? Blicken wir nach Ägypten: Da wird seit 20 Jahren das Grand Egypt Museum geplant, ein spektakulärer Bau bei den Pyramiden. Seit Jahren wird angekündigt – heuer Eröffnung! Auch für 2023. Also freuen wir uns einfach einmal wieder. Wie auf so vieles mehr, hier nachzulesen: