Der Louvre setzt Meisterwerke in den Sand

Ausstellung in Abu Dhabi

(c) Louvre Abu Dhabi

Der Louvre in den Emiraten verlängert den Leihgaben-Vertrag mit Frankreich. Zum Fünf-Jahres-Jubiläum von Jean Nouvels spektakulärem Museumsbau zeigt man eine grandiose Impressionisten-Schau.

Nichts als Sand war auf der Insel Saadiyat, als 2007 die große Ankündigung kam: Hier werde der Louvre Abu Dhabi entstehen. Ein Vertrag des Emirats mit Frankreich über kolportierte 1,5 Milliarden Euro garantierte dafür Leihgaben aus französischen Museen und einen konstanten Wissensaustausch bis zum Jahr 2037. Einige Finanz- und Baukrisen später folgte Ende 2017 die Eröffnung. Seither kamen mehr als drei Millionen Besucher, um in der atemberaubend schönen Architektur von Jean Nouvel ein Museum zu erkunden, das mit einem zukunftsweisenden Konzept die Gemeinsamkeiten der Kulturen in unserer Menschheitsgeschichte betont.



Das Museum auf der mittlerweile dicht bebauten Insel ist so erfolgreich, dass nun zum fünfjährigen Jubiläum der Vertrag mit Frankreich bis 2047 verlängert wurde. Zur großen Feier leiht der Pariser Louvre der arabischen Schwester für zwei Jahre eines seiner Meisterwerke: Leonardo da Vincis „Johannes der Täufer“ (1508–1519). Es ist eine für ein islamisches Land gewagte, erotisch-genderfluide Darstellung eines sehr mädchenhaften Jünglings, dessen Zeigefinger auf ein Kreuz deutet, das zart aus dem dunklen Hintergrund herausleuchtet. Louvre-Abu-Dhabi-Direktor Manuel Rabaté nennt das Ölbild ein „Kronjuwel“ des Pariser Louvre. Jetzt hängt es im Saal Sieben der permanenten Sammlung. Motive auf Bildern, Teppichen und Porzellantellern erzählen hier vom transkulturellen Austausch rund um den Globus im 16. bis 18. Jahrhundert. Der Neuzugang aktualisiert das Thema durch den spektakulären Transfer.