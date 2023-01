Das verflixte zweite Bärenmarkt-Jahr

Zwei Jahre Aktienkursrückgang in Folge sind zum Glück selten. Doch wenn so etwas eintritt, dann wird es häufig richtig schlimm.

Das vergangene Jahr hat wieder vor Augen geführt, dass Aktien auch fallen können, und zwar durchaus über einen längeren Zeitraum. Der US-amerikanische S&P 500 hat letztlich 19 Prozent verloren. Zwischendurch war er sogar um 25 Prozent gefallen, bevor er sich wieder ein wenig erholte. Zum Glück ist die Wahrscheinlichkeit, dass gleich noch so ein Jahr folgt, gering. Nicht einmal infolge der Finanzkrise ist das passiert. 2008 gab der Index zwar um 38 Prozent nach und damit so stark wie davor seit 70 Jahren nicht, in den Folgejahren ging es aber wieder bergauf.



Dazu ist allerdings anzumerken, dass sich der Kursrückgang damals von Oktober 2007 bis März 2009 hinzog, also fast eineinhalb Jahre. Betrachtet man die Zeiträume von September bis September, kommt man auch auf zwei negative Jahre in Folge. Diesmal haben die Kurse erst mit Jahresbeginn 2022 zu fallen begonnen. Es ist durchaus möglich, dass das Tief noch bevorsteht (viele Experten erwarten es zur Jahresmitte, wenn die Notenbanken beginnen, ihre Geldpolitik zu lockern, und die Rezession bereits voll im Gang ist) und das Jahr dennoch positiv endet.