Tinder für den Teilzeithund

(c) Wildbild

Sophie Zimmermann hat mit frebels nicht nur ein Coworking für Frauen gegründet, sie bringt mit ihrer gehgassi-App auch Hundefreunde zusammen.

Normalerweise finden Sophie Zimmermann und ihr Freund Kilian Wirl immer jemanden, der bei beruflichen Terminen oder Reisen auf den achtjährigen Mischlingsrüden Pumba aufpasst. Doch vor ein paar Monaten hatte niemand im Familien- oder Freundeskreis Zeit, um während einer unaufschiebbaren Reise, bei welcher der Hund nicht mitkonnte, Pumba zu betreuen. Deshalb sah sich die Salzburgerin im Internet nach Hundesittern um. „Doch wir haben kein Angebot gefunden, das sich auf Hunde konzentrierte und unseren Vorstellungen entsprach“, erzählt die 34-Jährige.



Aus der Not heraus entstand eine Idee: Sie wollte eine Plattform schaffen, um Hundebesitzer und Menschen, die gerne einen Teilzeithund hätten, zusammenzubringen. Gehgassi – so der Name der App – geht dieser Tage österreichweit online. „Es ist eine Mischung aus Tinder und Uber für Hunde“, beschreibt Zimmermann ihr Projekt. Man kann sich – je nach Zeitbudget – als Dogwalker oder mehrtägiger Hundesitter registrieren.