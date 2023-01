Kreml schwört Kampf „bis zum Sieg“

Russischer Bericht über Tötung von 600 Ukrainern durch Raketenbeschuss vorerst nicht bestätigt. Der Krieg ging trotz der orthodoxen Weihnacht unvermindert weiter.

Kiew/Moskau. Im Ukraine-Krieg scheinen einander beide Seiten seit einiger Zeit geradezu mit Horrorverlustmeldungen übertreffen zu wollen. Nachdem die Ukrainer Ende Dezember, Anfang Jänner bei mindestens zwei Raketenangriffen auf Ansammlungen russischer Soldaten jeweils mehrere Hundert Mann getötet haben wollen, konterte das russische Militär am Sonntag mit der Behauptung, wonach man mehr als 600 Ukrainer bei Angriffen auf zwei Gebäude in Kramatorsk (Region Donezk) ausgeschaltet habe. In beiden Objekten seien zusammen rund 1300 Soldaten untergebracht gewesen.



Hinsichtlich der erwähnten Schläge der Ukraine war Moskau gezwungen, hohe Verluste einzuräumen – in einem der Fälle seien es mehr als 90 Tote gewesen, wobei russische Militärblogger eine deutlich höhere Zahl andeuten. Die jetzige russische „Jubelmeldung“ wird aber durch Zeugen, die von Reportern der Nachrichtenagentur Reuters befragt wurden, konterkariert: Demnach wurde Kramatorsk am Wochenende tatsächlich beschossen. Die mutmaßlichen Todesfallen – Schlafsäle zweier Schulen, wo Soldaten lagerten – seien aber nicht nennenswert beschädigt worden; die Rede war zwar von Explosionskratern in der Nähe, aber sonst nur von ein paar geborstenen Fenstern. Es war auch unsicher, ob überhaupt so viele Soldaten vor Ort waren. Die Angaben waren jedenfalls nicht unabhängig überprüfbar.