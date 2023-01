Der brasilianische Ex-Teamspieler Roberto Dinamite tot

Der 56-fache Teamspieler ist eine der Ikonen des brasilianischen Klubs Vasco da Gama.

Der frühere brasilianische Fußball-Nationalspieler Roberto Dinamite ist tot. Er sei im Alter von 68 Jahren an Krebs gestorben, teilte sein früherer Verein Vasco da Gama am Sonntag mit. Dinamite war einer der bedeutendsten Spieler des Clubs aus Rio de Janeiro. "Roberto war Vasco und Vasco war Roberto", hieß in der Mitteilung des Vereins. In seiner Profikarriere erzielte Dinamite in 1110 Spielen für den Club 708 Tore. Später wurde er zum Präsidenten von Vasco da Gama gewählt.

Seinen Spitznamen erhielt Dinamite, der mit bürgerlichem Namen Carlos Roberto de Oliveira hieß, nachdem er als 17-Jähriger im Maracanã-Stadion sein erstes Tor erzielt hatte. "Der Dynamit-Junge ist explodiert", titelte die Zeitung "Jornal dos Sports" damals. Für die brasilianische Nationalmannschaft absolvierte er 56 Spiele, erzielte 25 Tore und nahm an den Weltmeisterschaften 1978 und 1982 teil. Nach seiner Fußballkarriere ging er in die Politik und wurde Abgeordneter im Bundesstaat Rio de Janeiro.

(APA/dpa)