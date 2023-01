Sturm auf Kongress: In Brasilien wiederholt sich das Trump-Szenario

Anhänger des rechtspopulistischen brasilianischen Ex-Präsidenten Bolsonaro drangen in das Kongressgebäude, in den Präsidentenpalast und das Oberste Gericht in der Hauptstadt Brasilia ein. Sie sehen Bolsonaro um seinen Wahlsieg beraubt.

Hunderte Anhänger des rechtsradikalen brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro haben am Sonntag den Kongress, den Präsidentenpalast Planalto und das Oberste Gericht in der Hauptstadt Brasília gestürmt. Tage nach dem Jahreswechsel, wenige Wochen nach der Präsidentschaftswahl, durchbricht ein wütender Mob Polizeisperren und stürmt den Kongress. Bilder, die 2021 aus Washington D.C. in den USA um die Welt gegangen waren, wiederholen sich 2023 in der brasilianischen Hauptstadt Brasília. Auch das Motiv der Proteste wiederholt sich: vermeintlicher Wahlbetrug eines zur Wiederwahl antretenden Präsidenten.

Die Proteste der Bolsonaro-Anhänger richten sich gegen den Wahlsieg des seit Jahresanfang amtierenden linksgerichteten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Einer der Unterschiede zur Situation in den USA vor zwei Jahren: Lula ist bereits als Präsident angelobt, Trump war im Jänner 2021 in den letzten Tagen seiner Amtszeit in den USA.

Beim Sturm auf das Kongressgelände in Brasilia richteten Bolsonaro-Anhänger erheblichen Sachschaden an, wie auf Fotos zu sehen war, die in Online-Netzwerken verbreitet wurden. Sie drangen auf das Gelände des Parlaments vor und gelangten auf das Dach des Gebäudes, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Auf Video-Aufnahmen örtlicher Medien zeigten, wie mehrere Tausende Menschen in den gestürmten Gebäuden Möbel zerstörten. Ihre Zahl wurde auf etwa 3000 geschätzt. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

Polizei soll „Situation unter Kontrolle“ bringen

"Ich verurteile diese antidemokratischen Handlungen, die dringend mit der Härte des Gesetzes geahndet werden müssen", schrieb Senatspräsident Rodrigo Pacheco auf Twitter. "Ich habe mit dem Gouverneur des Bundesdistrikts, Ibaneis Rocha, telefoniert, mit dem ich in ständigem Kontakt stehe. Der Gouverneur teilte mir mit, dass der gesamte Polizeiapparat sich darauf konzentriert, die Situation unter Kontrolle zu bringen."

In dem Kongressgebäude befinden sich der Senat und das Abgeordnetenhaus. Die Bilder weckten Erinnerungen an den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021. Nach dem Angriff auf den Kongress zogen Bolsonaro-Anhänger auch zum Obersten Gerichtshof. Sie hätten dort Scheiben eingeworfen und seien in die Lobby vorgedrungen, berichtete das Nachrichtenportal G1. Die Richter hatten während der Amtszeit von Bolsonaro den rechten Staatschef immer wieder in die Schranken gewiesen und werden von seinen Unterstützern deshalb verachtet.

Später zogen sie demnach auch zum Regierungssitz Palácio do Planalto. Viele Eindringlinge trugen gelbe Kleidung und schwenkten die brasilianische Flagge. Auch auf den umliegenden Rasenflächen und Plätzen sowie vor dem Präsidentenpalast Planalto versammelten sich zahlreiche Bolsonaro-Anhänger. Versuche von Sicherheitskräften, die Bolsonaro-Anhänger mit Tränengas zurückzudrängen, hatten offenbar keinen Erfolg.

Die Polizei geht mit Tränengas gegen die aufs Gelände stürmenden Anhänger Bolsonaros vor. REUTERS

Wahlniederlage nie anerkannt

Brasiliens Präsident Lula hielt sich am Sonntag nach Angaben von Beamten im Bundesstaat Sao Paulo auf. Er war in die Stadt Araraquara gereist, um sich über die Folgen der schweren Unwetter in der Region zu informieren.

Lula hatte vor einer Woche seinen Amtseid abgelegt. Sein Vorgänger, der Rechtspopulist Bolsonaro, erkannte den Sieg nicht an und verließ das Land 48 Stunden vor dem Ende seiner Amtszeit.

Vor seinem Abflug nach Florida wandte er sich an seine Anhänger und rief sie zum Kampf gegen Lula auf. Sie haben seit der Stichwahl gegen deren Ausgang protestiert und einen Militärputsch gefordert, um eine Amtsübernahme von Lula zu verhindern. Dieser ist zum dritten Mal im Amt. Er war bereits von 2003 bis 2010 Staatsoberhaupt.

Die Kluft zwischen beiden Lagern in der Gesellschaft ist so tief wie nie seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie 1985. Beide Politiker machten sich im Wahlkampf gegenseitig massive Vorwürfe, etwa wegen Korruption und haben damit zur Polarisierung der Gesellschaft beigetragen. Lula war 2018 wegen Bestechlichkeit verurteilt worden und hatte eineinhalb Jahre im Gefängnis verbracht. 2021 wurden die Urteile gegen ihn aufgehoben. Seine Zeit im Gefängnis habe seinen Sinn für soziale Gerechtigkeit verstärkt, sagten Vertraute.

Einige Demonstranten dringen in Gebäude des Kongresses ein. REUTERS

(APA/AFP/Red.)