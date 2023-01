Einmal Skispringen ausprobieren - im Ernst Happel-Stadion

An den beiden Wochenenden 14. und 15. sowie 21. und 22. Jänner finden im Wiener Ernst-Happel-Stadion Schnuppertrainings für Kinder zwischen sechs und neun Jahren statt.

Es geht in die Lüfte für alle skibegeisterten Kinder in Niederösterreich und Wien. Mädchen und Burschen, die schon immer einmal Skispringen ausprobieren wollten, haben jetzt die Gelegenheit dazu.

Kinder zwischen sechs und neun Jahren, die schon Skifahren können, heben unter professioneller Anleitung zum ersten Mal ab. Das Schnuppertraining findet an den beiden Wochenenden 14. und 15. sowie 21. und 22. Jänner 2023 statt. Zum ersten Mal bauen die Stadtadler, der einzige Skisprungclub in Wien und Niederösterreich, eine kleine Schanze im größten Stadion Österreichs auf, im Ernst Happel-Stadion. Dabei ist es egal, ob in Wien gerade Schnee liegt oder nicht - die Kinder springen über eine echte Anlauspur und landen dann auf einer Art Rasenteppich. Alle Infos und die Anmeldung auf www.stadtadler.at.

200 Mitglieder, mehr als 30 aktive Mädchen und Burschen

Die Stadtadler sind – obwohl sie nicht gerade im hochalpinen Teil des Landes daheim sind – einer der größten Skisprungclubs Österreichs, mit kleinen und größeren Athletinnen und Athleten zum Beispiel auch aus den niederösterreichischen Regionen Schwechat, Baden, Mödling, Tulln und dem Wienerwald.

Unter den fast 200 Mitgliedern sind auch mehr als 30 aktive Mädchen und Burschen, die regelmäßig an Bewerben wie der Kindervierschanzentournee teilnehmen und in der 18-jährigen Vereinsgeschichte auch schon zwölf Mal gewonnen haben. Mittlerweile kommen auch Schüler- und Jugendmeisterinnen und -meister und ein Jugend-Olympiasieger von den Stadtadlern.

Nachdem weder die Bundeshauptstadt noch Niederösterreich eigene Nachwuchsschanzen haben, fahren die Athletinnen und Athleten fast jedes Wochenende mit ihren Trainerinnen und Trainern zu Schanzen in anderen Bundesländern wie etwa Mürzzuschlag oder Eisenerz in der Steiermark oder Hinzenbach und Höhnhart in Oberösterreich. Ihre wöchentlichen Konditionstrainings absolvieren die Stadtadler in Wien-Leopoldstadt, Donaustadt oder Liesing.

