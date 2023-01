Pakistan bittet nach Flutkatastrophe um internationale Hilfe

Milliarden von Dollar seien zum Wiederaufbau des Landes nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr nötig, so Ministerpräsident Shehbaz Sharif. Er will eine „Koalition der Willigen“ bilden.

Pakistan hat die internationale Gemeinschaft um Finanzhilfe von acht Milliarden Dollar zum Wiederaufbau des Landes nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr gebeten. Dieser Betrag sei in den nächsten drei Jahren dringend erforderlich, sagte Ministerpräsident Shehbaz Sharif am Montag zum Auftakt einer internationalen Geberkonferenz in Genf, an der Vertreter aus rund 40 Ländern sowie private Geber und internationale Finanzinstitutionen teilnehmen.

Sharif appellierte, eine "Koalition der Willigen" zu bilden. Insgesamt werden die Kosten für den Wiederaufbau inzwischen auf mehr als 16 Milliarden Dollar geschätzt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warb um massive Unterstützung für Pakistan. Das Land sei Opfer des Klimawandels geworden. Es seien zudem kreative Wege nötig, um Entwicklungsländern wie Pakistan, Zugang zu Schuldenerlass und Finanzierungsmöglichkeiten zu geben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte in einer Videobotschaft Finanzhilfe von zehn Millionen Dollar zu.

Bei den verheerenden Überschwemmungen kamen mindestens 1700 Menschen ums Leben. Millionen Menschen sind betroffen, viele von ihnen verloren ihr Zuhause. Die Schäden werden auf 30 Milliarden Dollar beziffert.

(APA/dpa/Reuters)