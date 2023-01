Israels Polizeiminister lässt palästinensische Flaggen abhängen

Itamar Ben-Gvir vor einer Kabinettssitzung am Montag in Jerusalem.

Die Maßnahme des für seine Provokationen berüchtigten neuen Minister Ben-Gvir sorgt für weitere Verärgerung bei den Palästeinensern. Unklar blieb, ob seine Anordnung rechtmäßig ist.

Israels neuer Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat das Abhängen von palästinensischen Flaggen an öffentlichen Orten angeordnet. "Ich habe die Anweisung erteilt, die Flaggen, die den Terrorismus unterstützen, aus dem öffentlichen Raum zu entfernen und die Aufwiegelung gegen den Staat Israel zu unterbinden", schrieb der rechtsextreme Politiker am späten Sonntagabend auf Twitter. Medienberichten zufolge ist noch unklar, ob die Anordnung rechtens ist.

Vergangene Woche waren bei Feierlichkeiten zur Freilassung eines Palästinensers im Norden Tel Avivs palästinensische Flaggen geschwenkt worden. Der Mann war 1983 wegen Mordes an einem israelischen Soldaten verurteilt worden. Am Wochenende waren zudem bei einer Demonstration gegen die neue Regierung in Tel Aviv vereinzelt palästinensische Flaggen zu sehen.

Das Aufhängen und Zeigen der palästinensischen Flagge ist in Israel grundsätzlich nicht verboten. Die Flaggen dürfen jedoch entfernt werden, wenn sie die "öffentliche Ordnung gefährden". Von diesem Recht machten die israelischen Behörden in der Vergangenheit regelmäßig Gebrauch. Immer wieder kommt es dabei auch zu Konfrontationen.

Regierung macht Druck auf Autonomiebehörde

Am Freitag hatte Israels neue rechtsreligiöse Regierung bereits eine Reihe von Strafmaßnahmen gegen die Palästinensische Autonomiebehörde angekündigt. Hintergrund war die Zustimmung der UNO-Vollversammlung für eine Prüfung der seit 1967 andauernden israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete durch den Internationalen Gerichtshof. Der Antrag war von den Palästinensern eingereicht worden.

Israel hatte 1967 im Sechstagekrieg unter anderem das Westjordanland, Ost-Jerusalem und die Golanhöhen erobert. Die UNO stufen die Gebiete als besetzt ein. Die Palästinenser wollen sie für einen eigenen Staat. Der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern liegt seit 2014 brach.

Der UNO-Sicherheitsrat rief Israel Ende 2016 zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten, einschließlich des annektierten Ost-Jerusalems, auf. Israels neue extrem rechts stehende Regierung will den Siedlungsausbau jedoch auch in den Gebieten vorantreiben, die die Palästinenser für einen künftigen Staat beanspruchen. "Die Regierung wird die Besiedlung aller Teile Israels voranbringen und entwickeln - in Galiläa, in der Negev-Wüste, auf den Golanhöhen und in Judäa und Samaria (Westjordanland)", heißt es in den Leitlinien der rechts-religiösen Koalition.

(APA/dpa)