Live ab 9 Uhr: Fällt heute das Urteil im Strache-Prozess?

Hat sich der frühere Vizekanzler von einem Privatklinik-Betreiber bestechen lassen? Diese Frage wird heute im Wiener Straflandesgericht erörtert. Die „Presse“ berichtet live.

Fällt heute, Dienstag, im Saal 303 des Wiener Landesgerichts für Strafsachen ein Urteil? Die Chancen dafür stehen durchaus gut. Die Rede ist von dem Prozess gegen den früheren Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache. Ihm wird seitens der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Bestechlichkeit vorgeworfen, was er vehement bestreitet. Ebenfalls auf nicht schuldig plädiert der Mitangeklagte Walter Grubmüller, seines Zeichens Eigentümer der Privatklinik Währing und lange Jahre Mitglied der SPÖ. Letzterer soll in den Jahren 2016 und 2017 an die FPÖ gespendet und damit eine Bestechung begangen haben, heißt es in der Anklageschrift.

Bevor Richterin Helene Gnida ein Urteil sprechen wird, sind aber freilich nicht nur die Schlussplädoyers der Verteidigung und der Staatsanwälte vorgesehen, sondern auch die Befragung dreier Zeugen. Eine volle Agenda, deren Dauer vorab kaum festzumachen ist. Wohl steht fest: Dass heute noch Zeugen gehört werden, sorgte vor Weihnachten für Erstaunen. Denn: Der ursprüngliche Fahrplan hatte den letzten Verhandlungstag im Jahr 2022 vorgesehen, dann aber kam der überraschende Antrag; die Richterin möge den freiheitlichen Wirtschaftssprecher A., Konsumentenschutzsprecher W. sowie den SPÖ-Funktionär M. laden.

Wozu sie aussagen sollen? Geht es nach der WKStA, soll sich Strache über die Maßen für die Aufnahme der Privatklinik Währing in den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) eingesetzt haben. Erst in Form einer Pressekonferenz, dann mittels entsprechendem Initiativantrag. Grubmüller wiederum habe sich dafür mittels zwei Spenden, einmal in Höhe von 2000, dann von 10.000 Euro erkenntlich gezeigt. Stimmt nicht, kontern die beiden Angeklagten: Grubmüller will aus Enttäuschung über die SPÖ, deren Mitglied er von 1969 bis 2018 war, an die FPÖ gespendet haben. Strache will sich dem Thema Prikraf angenommen haben, weil die FPÖ nach interner Prüfung „Missstände“ festgestellt habe und deswegen die Öffnung des Fonds für alle Privatkliniken und nicht nur einem kleinen Kreis von ihnen ermöglichen wollte.

Aus dem Strafgesetzbuch: Bestechlichkeit § 304. (1) Ein Amtsträger oder Schiedsrichter, der für die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Ebenso ist zu bestrafen, wer als von einem Gericht oder einer anderen Behörde für ein bestimmtes Verfahren bestellter Sachverständiger für die Erstattung eines unrichtigen Befundes oder Gutachtens einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, annimmt oder sich versprechen lässt. (2) Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Bestechung § 307. (1) Wer einem Amtsträger oder Schiedsrichter für die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts einen Vorteil für ihn oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Ebenso ist zu bestrafen, wer einem Sachverständigen (§ 304 Abs. 1) für die Erstattung eines unrichtigen Befundes oder Gutachtens einen Vorteil für ihn oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt. (2) Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden Wert des Vorteils begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

Der Liveticker zum Mitlesen: