Hat sich der frühere Vizekanzler von einem Privatklinik-Betreiber bestechen lassen? Diese Frage wird heute im Wiener Straflandesgericht erörtert. Die „Presse“ berichtet live.

Fällt heute im Saal 303 des Wiener Landesgerichts für Strafsachen ein Urteil? Die Chancen dafür stehen durchaus gut. Die Rede ist von dem Prozess gegen den früheren Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache. Ihm wird seitens der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Bestechlichkeit vorgeworfen, was er vehement bestreitet. Ebenfalls auf nicht schuldig plädiert der Mitangeklagte Walter Grubmüller, seines Zeichens Eigentümer der Privatklinik Währing. Letzterer soll 2016 und 2017 an die FPÖ gespendet und damit eine Bestechung begangen haben, damit sein Haus in den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds, kurz Prikraf, aufgenommen wird, heißt es in der Anklageschrift. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Bevor Richterin Helene Gnida ein Urteil sprechen wird, sind freilich nicht nur die Schlussplädoyers der Verteidigung und der Staatsanwälte zu halten, sondern auch die Befragung dreier Zeugen ist für heute vorgesehen - zu Wort kommen sollen FPÖ-Wirtschaftssprecher A., der freiheitliche Konsumentenschutzsprecher W. sowie SPÖ-Funktionär M.

Der Liveticker zum Mitlesen: