Getötete Mutter in Wien: Obdachloser als Tatverdächtiger festgenommen

Um 16 Uhr will die Polizei nähere Details in eine Pressekonferenz bekannt geben. Dabei könnten laut Polizei Ermittlungsergebnisse zu einer weiteren Tat zutage kommen. Es soll aber nicht „vorgegriffen“ werden.

Die tödliche Messerattacke auf eine 31-jährige Mutter am Sonntag in einem Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf könnte geklärt sein. Die Polizei bestätigte einen Bericht der "Kronen Zeitung" (online), wonach ein obdachloser, polnischer Staatsbürger unweit des Tatortes als tatverdächtig festgenommen wurde. Nähere Informationen sollen bei einer Pressekonferenz um 16.00 Uhr folgen.

Bei der Pressekonferenz dürften auch die vorläufigen Ermittlungsergebnisse einer weiteren Bluttat bekannt gegeben werden. Hier wollte die Polizei aber "nicht vorgreifen".

(APA/red.)