Messerangriff gegen Deutschkurs-Musterschüler: 14 Jahre Gefängnis

Im Anschluss an einen Deutschkurs in Wien-Favoriten (Symbolbild) stach ein Syrer einen Landsmann nieder. Ein Prozess wegen versuchten Mordes folgte.

Ein syrischer Flüchtling verletzte einen Landsmann lebensgefährlich. Dem war ein Streit über Leistungen in einem Deutschkurs vorausgegangen.

Man könnte ihn als Streber bezeichnen, den syrischen Asylwerber, der vorigen Juli in Wien-Favoriten an einem der Integration dienenden Deutschkurs teilgenommen hat. Der 22-jährige Odai A. aus der durch jahrelangen Bürgerkrieg teilweise zerstörten Stadt Aleppo wusste auf alle Fragen des Lehrers eine Antwort und tadelte einen anderen – weniger wissbegierigen – Kursteilnehmer, den gleichaltrigen Yas A. Letzterer griff zum Messer und stach es Odai A. in den Hals. Am Montag bekam der Angreifer 14 Jahre Haft wegen versuchten Mordes.

Der im Wiener Straflandesgericht geführte Prozess (Vorsitz: Richterin Christina Salzborn) hatte wie berichtet im November vorigen Jahres begonnen. Damals hatte sich der seit der Attacke in U-Haft sitzende Angeklagte so verteidigt: „Ich dachte, er sieht das Messer und läuft weg.“ Er habe Odai A. nur Angst machen wollen, gab der junge Syrer zu Protokoll. Dieser habe ihn zuvor herausgefordert, die Sache „unter Männern“ zu regeln. Ob dies wirklich so gesagt wurde, konnten andere, nun in den Zeugenstand gerufene Kursteilnehmer nicht übereinstimmend angeben.

„Er nahm in Kauf, dass das Opfer stirbt"

Feststeht, dass Yas A. im Anschluss an den Kurs auf der Straße ein Klappmesser gezückt und dem Musterschüler mehrmals in den Hals und den Brustbereich gestochen hat. Er habe diesen aber nicht töten wollen, beteuerte der 22-Jährige, der sich den Geschworenen in einem weißen Langarm-Shirt präsentierte.

Die Staatsanwältin ließ diese nun, bei der Fortsetzung der Verhandlung gemachten Angaben nicht gelten. Sie sagte in ihrem Plädoyer: „Es gibt keinen Zweifel: Der Angeklagte nahm es in Kauf, dass das Opfer sterben kann – wenn er mit einem Messer in den Hals sticht.“

Dem schloss sich die Rechtsvertreterin des Opfers, Sonja Scheed, an. Sie stellte den Geschworenen folgende (rhetorische) Frage: „Was will jemand, der einem anderen in den Hals sticht?“ Und lieferte sogleich selbst die Antwort: „Er will ihn töten.“

Nach der Attacke wäre das Opfer fast auf offener Straße verblutet. Nur dem Eingreifen anderer Kursteilnehmer (diese pressten Kleidungsstücke gegen den Hals des stark blutenden Mannes) und dem raschen Einsatz der Rettung bzw. einer Notoperation verdankt Odai A. sein Leben.

Provokationen vor der Bluttat?

Verteidiger Andreas Reichenbach wies darauf hin, dass der Angreifer vorher provoziert worden sei. Es habe offenbar vor den Stichen eine Schlägerei gegeben. Daher appellierte der Anwalt vor Urteilsverkündung an die Geschworenen: „Geben Sie dem jungen Burschen eine Chance. Er ist 22 Jahre alt.“

Welche Reibereien dem Messerangriff tatsächlich vorausgegangen waren, konnten nun auch die geladenen Zeugen, nämlich andere Teilnehmer des für Syrer gedachten Deutschkurses, nicht genau sagen. Mit Hilfe eines Dolmetschers (für eine Aussage reichten die bisher erworbenen Deutschkenntnisse nicht) schilderten sie, dass das Opfer einen selbstbewussten Eindruck gemacht habe. Odai A. habe am meisten gekonnt und sich dafür auch nicht versteckt. Aber, so ein Zeuge: „Er war nicht hochnäsig.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.