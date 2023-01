Hier sind die Achtzigerjahre gar nicht oberflächlich

Der französische Film „Die Passagiere der Nacht“ mit Charlotte Gainsbourg bietet ein gesellschaftliches Stimmungsbild der 1980er-Jahre: Man erkennt Wurzeln und Parallelen zu heutigen Umbrüchen.

Das Revival der Achtzigerjahre dauert ja schon länger als die Achtzigerjahre selbst – in der Musik, in der Mode und natürlich in Filmen und Serien. Oft wird jenes Jahrzehnt mit einer gewissen Sorglosigkeit, ja, erleichternden Oberflächlichkeit assoziiert – und solcherart als Gegengewicht zum Krisengefühl der Gegenwart empfunden.

Sorglos geht es im französischen Film „Die Passagiere der Nacht“ hingegen keineswegs zu.