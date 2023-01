Schon wieder Streit in der SPÖ: Kommt die Partei intern noch zur Ruhe?

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Rande der Klausur in Kärnten.

In bundesweiten Umfragen liegt die SPÖ derzeit hinter der FPÖ. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ändert jetzt den Kurs in Migrationsfragen, intern geht der Streit zwischen ihr und Burgenlands Landeshauptmann Doskozil weiter.

Unser Podcast ist zurück aus der Winterpause und wir stürzen uns in die Innenpolitik. Die SPÖ-Spitze tagte am Wochenende in Kärnten. Doch am Ende blieb wieder vor allem das parteiinterne Hickhack hängen. "Presse"-Innenpolitikchef Oliver Pink analysiert die Klausur ohne Hans-Peter Doskozil, erklärt den inhaltlichen Schwenk der SPÖ in der Migrationsfrage und spekuliert, wie der Streit zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil bis zur Wahl 2024 weitergehen könnte.

Gast: Oliver Pink

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller

Mehr zum Thema: TV-Kritik zu Rendi-Wagner in der "ZiB 2" von Rosa Schmidt-Vierthaler: Luft, zum Schneiden dick

Credits: ORF/ZIB 2