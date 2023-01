Bruderzwist stürzt Monarchie in die Krise

Prinz Harrys Autobiografie erregt nicht nur die berüchtigten Boulevardblätter. Sie ist auch ein schwerer Schlag für das Image der Royals unter ihrem neuen König Charles.

„Don't rock the boat”, sagte Prinz Philip irgendwann in den frühen 1990er-Jahren zu Prinzessin Diana – zumindest sagte er es in „The Crown“, der Netflix-Version der royalen Geschichte. Als sich ein öffentlicher Skandal um die zerrüttete Ehe zwischen Prinz Charles und Diana anbahnt, erinnert Philipp die Prinzessin an den wichtigsten Leitspruch der königlichen Familie: Wirble keinen Staub auf! Probleme werden intern geregelt, keinesfalls in der Öffentlichkeit.

Die Szene mag sich so abgespielt haben oder nicht, in ihrem Inhalt ist sie durchaus akkurat: Seit Jahrzehnten sind die Royals bemüht, nach außen ein Bild der Eintracht zu präsentieren – oder zumindest keine öffentliche Schlammschlacht auszutragen.