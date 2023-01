Die meisten Forscher entdecken kaum noch Neues. Warum?

Eine statistische Analyse belegt einen beunruhigenden Trend, den viele vermutet haben: Der Anteil von Studien und Patenten, die bahnbrechend Neues bieten, ist über sechs Jahrzehnte dramatisch gesunken. Woran liegt es? Und wie können Politik oder Unis gegensteuern?

Isaac Newton revolutionierte die Physik. Aber als bescheidener Mann meinte er: Dass er „weiter sehen“ konnte, liege daran, dass er „auf den Schultern von Riesen“ stand. So wurde Wissenschaft stets verstanden: Frühere Erkenntnis ermöglicht künftige, und weil der Wissensstand immer weiterwächst, nimmt das Tempo des Fortschritts zu. Aber dieses optimistische Bild stellen jüngere Analysen für einzelne Disziplinen infrage.

Viele fragen sich: Warum kriegen Forscher für immer ältere Arbeiten Nobelpreise? Warum gibt es in der Masse an „Papers“ so wenige Durchbrüche? Bringen nicht die meisten Studien nur winzige Erkenntnisfortschritte? Das wäre beunruhigend. Denn von einer starken Dynamik in den Wissenschaften hängt sehr viel ab: Wachstum, Wohlstand, ein gesundes und längeres Leben.