Im Louvre explodieren alle "Dinge"

Die Sonderausstellung „Dinge“ ist ein Akt des Größenwahns. Er musste scheitern, gönnt sich aber den Luxus, anhand von Meisterwerken fantastische Geschichten zu erzählen – von Manets Solospargel bis zu Nan Goldins Quarantäne-Blumen.

Werden wir uns daran erinnern, wie es war, als wir die Dinge wieder zu sehen lernten? Die fleckige Teekanne mit ihrem Sprung. Der gelbe Lampenschirm, auf dem der Staub sich über die Jahre gesammelt hat. Die Ansichtskarte aus Mallorca, die man irgendwann einmal mit einem Magneten an der Kühlschranktüre befestigt hat – wer war es nur, der sie gesandt hat? Mittlerweile ist es fast drei Jahren her, dass wir erstmals eingeschlossen waren mit den sonst vom Alltag aufgesogenen Dingen, die uns umgeben, mit denen wir uns umgeben haben. Unsere Blicke kamen nicht mehr an ihnen vorbei, sie wurden grell, bisweilen aufdringlich.

Viele begannen sie zu fotografieren, stellten sie ins Netz, arrangierten sie neu oder hielten sie, für einen Moment vielleicht nur, einfach in der Hand. Sein oder nicht sein, das war plötzlich die Frage, und dazu musste kein Totenkopf herhalten. Die Ausstellung „Dinge“ im Louvre wirkt wie eine Nachwehe dieser bereits historisch wirkenden Zeit, deren Zusammenspiel von Intensität und Langeweile viele und vieles aus der Bahn geworfen hat. Ein einst so harmlos kunsthistorisches Thema wie das Stillleben bekam dadurch Brisanz.