Tochter von iranischem Ex-Präsidenten zu fünf Jahren Haft verurteilt

Faeseh Hashemi Rafsanjani, der Tochter von Akbar Hashemi Rafsanjani, droht eine Haftstrafe wegen "Propaganda" und Vergehen gegen nationale Sicherheit. Ihr Anwältin will in Berufung gehen.

Die Tochter des früheren iranischen Präsidenten Akbar Hashemi Rafsanjani ist im Iran wegen "Propaganda" gegen die Islamische Republik und Vergehen gegen die nationale Sicherheit zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Dies teilte am Montag ihre Anwältin Neda Shams der Nachrichtenagentur AFP mit. Shams kündigte zugleich an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.

Faeseh Hashemi Rafsanjani war Ende September in der Hauptstadt Teheran festgenommen worden. Ihr wurde vorgeworfen, zur Teilnahme an den regierungskritischen Protesten nach dem Tod der Kurdin Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei aufgerufen zu haben.

2012 bereits wegen „Propaganda“ festgenommen

Die Frauenrechtlerin und frühere Abgeordnete Faeseh Hashemi Rafsanjani war bereits zuvor mehrfach ins Visier der iranischen Justiz geraten. Im März 2022 wurde sie nach Angaben eines Justizsprechers zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, Internet-Aktivitäten wurden ihr für zwei Jahre untersagt. Im Jahr 2012 war sie wegen "Propaganda" gegen die Islamische Republik festgenommen und zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt worden.

Ihr Vater war von 1989 bis 1997 Präsident. Akbar Hashemi Rafsanjani galt als gemäßigt und setzte sich für eine Verbesserung der Beziehungen zum Westen ein. Er starb im Jahr 2017.