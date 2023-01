Asyl- und Migrationsreform der EU droht zu scheitern

Die Europäische Kommission hatte im September 2020 ein komplexes Paket an Gesetzesreformen vorgeschlagen. Doch dessen rechtzeitiger Beschluss vor der Europawahl im Mai 2024 ist sehr fraglich.

Ein Jahrzehnt ist seit dem bisher letzten Beschluss eines wesentlichen europäischen Asylgesetzes vergangen – und es sieht mehr und mehr danach aus, als könnte die Asyl- und Migrationspolitik bis zur Europawahl im Mai 2024 auch weiterhin nicht grundlegend repariert werden. Es mangelt erstens an politischer Einigkeit zwischen den Ankunftsstaaten der Migranten im Süden Europas und deren Zielländern im Norden, zweitens ist das Europaparlament bei fast allen der neun Gesetzesvorhaben, welche die Europäische Kommission im September 2020 als „Pakt“ vorgeschlagen hatte, mit seinen Arbeiten säumig, was die Einigung mit dem Rat erschwert.

„Wir haben Zeit bis Ende März 2024“

Lars Danielsson, Schwedens EU-Botschafter und bis Ende Juni im Rahmen des schwedischen Ratsvorsitzes einer der wichtigsten politischen Akteure, übte sich am Montag in Zweckoptimismus. „Unsere Aufgabe ist es, die Gesetzesvorhaben so weit reifen zu lassen, dass eine politische Einigung möglich ist. Wir haben Zeit bis Ende des ersten Quartals 2024“, sagte er vor dem Brüsseler Korrespondentenkorps. Das Zieldatum für die große politische Einigung, auf die sich die Mitgliedstaaten und das Europaparlament voriges Jahr verständigt hatten, wäre also Ende März.

Danielsson ist der Ansicht, dass die Bedingungen für den Beschluss einer Reform des Asyl- und Migrationswesens der Union so gut seien wie seit Jahren nicht mehr. „Es gibt weit mehr Willen seitens der Mitgliedstaaten, sich zu einigen“, erklärte er. „Die Diskussionen zwischen den Ankunftsstaaten und jenen im Hinterland sind nicht mehr so toxisch. Alle wissen, dass wir ein gemeinsames Interesse haben.“ Doch sein Nachsatz bringt das grundlegende politische Problem auf den Punkt: „Natürlich weiß jeder, dass das ein Thema ist, mit dem man Wahlen gewinnen oder verlieren kann.“