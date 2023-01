Die Angst der Oligarchen vor Putin - Koalitionsfinale in Mauerbach

Briefing

Über Sanktionen und die Angst der Oligarchen: Einst beriet er Russlands Premierminister, später Nawalny. Der „Presse“ erklärt Sergej Gurijew, wo die Sanktionen danebengingen, wie viel Geld für den Krieg Putin noch hat - und was man über seine Wirtschaftselite wissen muss. Mehr dazu [premium]

Regierungsklausur: In Umfragen steht die Koalition aus ÖVP und Grünen so schlecht da wie kaum je eine Regierung. In Mauerbach will man mit konkreten Projekten die Arbeitsfähigkeit unter Beweis stellen. Mehr dazu [premium]

Plötzlich alle öko? Über eine rot-grüne Rangelei, die auch Gutes verheißt, schreibt Klaus Knittelfelder in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu.

Erdbeben in Indonesien: Nach einem massiven Erdbeben im Osten von Indonesien haben die Behörden Entwarnung gegeben. Dem Katastrophenschutz des Inselstaates zufolge wurden keine Todesopfer verzeichnet. Jedoch habe das Beben der Stärke 7,6, das über Hunderte Kilometer Erschütterungen ausgelöst hatte, mehr als ein Dutzend Häuser und zwei Schulen beschädigt, sagte Behördensprecher Abdul Muhari am Dienstag. Am schlimmsten betroffen sei die Inselgruppe Tanimbar, die zu den Molukken gehört. Mehr dazu.

Vom Netz auf die Bretter dieser Welt: Das Wiener Brüderduo Dr. Bohl hat sich mit spaßigen Interviews einen Namen im Netz gemacht – und steht nun kurz vor seiner zweiten Kabarettpremiere. Die beiden sind nicht die einzigen Onlinekomiker, die auf die Bühne streben. Mehr dazu [premium]

„Alles steht auf dem Spiel": Die ÖVP ist am Montagabend in St. Pölten offiziell in den Landtagswahlkampf gestartet. "Geben wir gemeinsam alles. Weil diesmal so viel auf dem Spiel steht, weil diesmal alles auf dem Spiel steht", appellierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an die über 3.200 Gäste: "Ob wir weiter die Verantwortung für dieses Land haben. Oder ob blau-gelb erstmals von rot-blau regiert wird." Bundeskanzler Karl Nehammer sagte, Mikl-Leitner sei "die richtige Frau an der Spitze des Landes". Mehr dazu.

Britische Kampfpanzer für Ukraine: Großbritannien erwägt Medienberichten zufolge die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Bis zu zehn Fahrzeuge vom Typ Challenger 2 könnten zur Abwehr der russischen Angriffe an das Land gehen, hieß es in Sky News am Montag unter Berufung auf eigene Informationen. Zuvor hatte Polen in der Debatte über eine Lieferung westlicher Kampfpanzer an die Ukraine den Druck erhöht und ermutigte andere Länder dazu, eine breite Koalition zur Übergabe modernerer Panzer zu bilden. Mehr dazu in unserem Ukraine-Überblick.

Traurige Bilanz: Im Jahr 2021 sind laut Schätzungen von Unicef rund fünf Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag gestorben. Weitere 2,1 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hätten zudem ihr Leben im Alter zwischen fünf und 24 Jahren verloren, wie die Interinstitutionelle Gruppe für die Schätzung der Kindersterblichkeit (UN IGME) am Dienstag in einer Aussendung berichtete. Laut einem anderen UN-Bericht wurden im selben Zeitraum weitere 1,9 Millionen Babys tot geboren.

Zeitreise: Heute vor 100 Jahren: Der Abbaumillionär als Zechpreller. Wie ein Beamter über Nacht reich wird - doch die Sache hat einen Haken. Mehr dazu [premium]