Microsoft will zehn Milliarden Dollar in Chat GPT investieren

Die Künstliche Intelligenz Chat GPT ist in aller Munde. Bei Google läuten die Alarmglocken, während Microsoft die Software in seine Produkte einbinden will.

Microsoft hat das Potenzial von Chat GPT, der Künstlichen Intelligenz von Open AI, ebenfalls erkannt. Mehr als zehn Milliarden Dollar will der Software-Riese in die Hand nehmen und in das Unternehmen investieren. CEO Satya Nadella hat offenbar große Pläne mit der KI, die bislang nicht ans Internet angeschlossen ist. Microsofts Suchmaschine Bing, die bislang kaum Chancen gegen Google hatte, soll damit aufgemotzt werden. Aber auch in den Office-Anwendungen soll Chat GPT eingebunden werden.

Google sieht sich von der Künstlichen Intelligenz bedroht, vor allem das Suchgeschäft. Ende 2022 rief Google-Chef Sundar Pichai roten Alarm aus. Was Google fürchtet, sieht Microsoft als Chance: Unter Berufung auf mehrere Quellen meldet „The Information", dass Microsoft Gespräche führe, wie Chat GPT in die Office-Anwendungen integriert werden könnte. So könnten Nutzer künftig Texte automatisch generieren lassen. In Outlook, Microsofts E-Mail-Programm, soll die Software ebenfalls zum Einsatz kommen. Dabei soll es aber nicht nur darum gehen, automatisch auf Mails zu antworten, sondern den Posteingang auch ohne Stichworte durchsuchen zu können.

Das Risiko ist für Microsoft nicht außer Acht zu lassen. Aktuell beeindruckt Chat GPT mit augenscheinlich nahezu perfekten Antworten. Doch schon in mehreren Fällen hielten die Ergebnisse der Software einer Prüfung nicht stand. Vor allem im Bereich von Zitaten erlaubte sich Chat GPT dichterische Freiheit. Open AI bessert regelmäßig nach, aber vor Fehlern ist man nicht gefeit, doch Nutzer könnten sich beim Einsatz der Software zu sehr in Sicherheit wiegen.