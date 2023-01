Wenn Wissenschaftler Straßen blockieren

Aktivisten der "Letzten Generation" blockierten am Dienstag wieder Straßen in Wien.

Die Blockadewelle von Klimaaktivisten geht in Wien weiter - und hat am Dienstag am Praterstern Unterstützung von rund renommierten 40 Wissenschaftlern bekommen.

Sich vor dutzenden hupenden Autos auf die Straße stellen, Auge in Auge mit Polizisten, die die Blockierer aus dem Weg räumen wollen - für Klimaaktivisten der „Letzten Generation“, die diese Woche wieder mit Störaktionen auf Wiens Straßen auffallen, ist dies schon Routine. Für Wissenschaftler, die sich sonst eher in Uni-Sälen und Laboren finden lassen, nicht ganz. Dennoch stellten sich Dienstagfrüh rund 40 renommierte Wissenschaftler hinter die Aktivisten, die die Zufahrt von der Praterstraße zum Praterstern blockierten.