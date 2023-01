Uniper-Chef Maubach will noch heuer seinen Posten abgeben

(c) IMAGO/Sven Simon (IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach und der für das operative Geschäft verantwortliche Vorstand David Bryson hätten sich bereit erklärt, ihr Amt weiter auszuüben, bis eine geeignete Nachfolge bestellt worden sei.

Nach der Verstaatlichung des kriselnden Energiekonzerns Uniper will Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach Platz für einen Nachfolger machen. Maubach und der für das operative Geschäft verantwortliche Vorstand David Bryson wollten von ihrem bei Eigentümerwechseln bestehenden Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und noch in diesem Jahr ausscheiden, teilte Uniper am Dienstag mit.

Beide hätten sich bereit erklärt, ihr Amt weiter auszuüben, bis eine geeignete Nachfolge bestellt worden sei. In beiden Fällen werde dadurch ein geordneter Übergang sichergestellt. Der Aufsichtsrat habe den Prozess zur Nachbesetzung bereits gestartet.

