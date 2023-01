Österreichische Produktion legte im November deutlich zu

Unter den industriellen Hauptgruppen gab es das größte Produktionswachstum bei Gebrauchsgütern.

Die Produktion hat im November des Vorjahres deutlich zugelegt: Im Jahresvergleich zu November 2021 stieg die arbeitstägig bereinigte Produktion um 3,9 Prozent. Während die Produktion in der Industrie um 4,5 Prozent zulegte, stieg sie im Bauwesen um nur 2,3 Prozent, geht aus einer Mitteilung der Statistik Austria hervor.

Unter den industriellen Hauptgruppen gab es das größte Produktionswachstum bei Gebrauchsgütern. Hier stieg die Produktion laut Statistik Austria um 16,9 Prozent. Bei den Investitionsgütern hingegen sei ein Zuwachs von 9,7 Prozent zu verzeichnen gewesen. Wobei dieser Anstieg auf ein Plus von 16,1 Prozent im Maschinenbau und einen Produktionsanstieg um 15,8 Prozent bei der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen zurückzuführen sei.

Bei der Hauptgruppe Energie sei ein Plus von 3,2 Prozent zu verzeichnen, bei Verbrauchsgütern von 2,9 Prozent. Lediglich bei Vorleistungsgütern habe es einen Rückgang um 0,7 Prozent gegeben.

Im Vergleich zum Oktober 2022 ist die Produktion insgesamt nur um 0,3 Prozent gestiegen, teilte die Statistik Austria weiters mit. Einem Plus von 0,2 Prozent in der Industrie stand ein Anstieg um 0,4 Prozent im Bauwesen gegenüber. Bei der Produktion in der Industrie habe es in den Hauptgruppen Investitions- und Gebrauchsgüter mit 6,7 bzw. 3,9 Prozent die größten Zuwächse gegeben. In den Bereichen Energie und Vorleistungen sei hingegen ein Rückgang um 2,7 bzw. 1,0 Prozent zu verzeichnen gewesen.

(APA)