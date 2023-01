Nachwuchs bei Nikki Reed und Ian Somerhalder

Die beiden Vampir-Darsteller erwarten nach ihrer ersten Tochter, die 2017 zur Welt kam, nun ihr zweites Kind.

Die Schauspieler Nikki Reed („Twilight“) und Ian Somerhalder („Vampire Diaries“) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die Schwangerschaft gab das Paar am Montag (Ortszeit) auf Instagram bekannt. Dort teilte der 44-Jährige ein Foto von Reed, die die gemeinsame Tochter im Arm hat, während sie mit der anderen Hand ihren Babybauch hält. „Seit ich ein kleiner Bub war, wollte ich immer nur eine große Familie haben“, schrieb Somerhalder dazu.

„Danke, Nik, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast. Runde zwei, wir kommen!“, so Somerhalder. In dem Post schrieb der Schauspieler weiter: „Danke an diesen unglaublichen Menschen für das Geschenk des Lebens und der Liebe, dafür, dass sie die unglaublichste Mutter ist und so hart daran arbeitet, Träume wahr werden zu lassen! Als ich dieses Foto machte, konnte ich nicht glauben, was ich dabei sah. Es gibt nichts Schöneres...“

Reed teilte das Foto ebenfalls auf ihrem Instagram-Account. „2023 feiern wir das Leben“, schrieb die 34-Jährige und erklärte, von diesem Moment habe sie jahrelang geträumt und dafür gebetet. So viel Liebe sei ein Geschenk. Das Paar ist seit 2015 verheiratet. 2017 kam die gemeinsame Tochter Bodhi Soleil zur Welt.

(APA)