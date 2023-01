Doppelmord in Wien: Der Hinweis der ORF-Mitarbeiter

Ein 50-Jähriger Mann wird verdächtigt, einen Apotheker und eine junge Mutter getötet haben. Einen Hinweis auf den Täter gaben zwei Mitarbeiter des ORF. Sie gingen „einem Bauchgefühl“ nach.

Zwei Morde erschüttern Wien: Am Montag gab die Wiener Polizei bekannt, dass ein 50-jähriger obdachloser Pole festgenommen worden sei, der in der Nacht auf Sonntag sowohl eine 31-jährige zweifache Mutter als auch in der Silvesternacht einen ehemaligen Apotheker getötet haben soll. Die Hinweise seien aus der Bevölkerung gekommen, sagte Generaldirektor der Wiener Polizei Gerhard Pürstl, „in diesem Fall von Journalisten, die sich an die Polizei gewandt haben und ganz wichtige Hinweise gegeben haben“. Dabei handelt es sich um einen Reporter der ORF-Sendung „Wien heute“ sowie seinen Kameramann.

Letzterer wird in der Berichterstattung nicht namentlich genannt. Der ORF-Reporter Stephan Holzmeister selbst schilderte am Montagabend in „Wien heute“, wie er und sein Kollege zu dem Hinweis kamen: Die beiden seien am Sonntagabend (der Mord wurde kurz nach 20 Uhr bekannt) für einen Dreh zu jenem Einfamilienhaus in Floridsdorf gefahren, in dem die junge Mutter ermordet wurde. Dort hätten die beiden einen Mann gesehen, der an die Tür des Hauses geklopft habe. „Irgendwie seltsam“, beschrieb Holzmeister die Situation. „Was macht ein Mensch mitten in der Nacht bei diesem Haus?“ Er habe den Mann gefragt, was er dort suche, sagte Holzmeister.

Die beiden ORF-Mitarbeiter hätten sich kurz beraten, seien dann „einem Bauchgefühl“ nachgegangen und hätte sich an die örtliche Polizei gewandt. „Lieber einmal öfter als einmal zu wenig“, habe man sich gedacht, so der Journalist. Noch in derselben Nacht wurde ein Mann, auf den die Beschreibung der beiden passt, aufgegriffen und es gab eine Gegenüberstellung. „Es war der gleiche Mann“, so Holzmeister.

Durch die Auswertung der DNA-Spuren konnte dieser dann überführt werden. Eine Einvernahme des Verdächtigen scheiterte, da dieser gegenüber der Polizei derartig aggressiv war, dass die Spezialeinheit Wega angefordert werden musste.

>> Interview mit Hinweisgeber Holzmeister in der TVthek

(her/APA)