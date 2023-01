Tote Schlange im Essen: 20 Schüler in Indien mussten ins Krankenhaus

Das Reptil sei in einem Behälter mit Linsen entdeckt worden, eine Probe wird ausgewertet. Die Kinder befanden sich aber nicht in Lebensgefahr.

In einer Volksschule im Osten Indiens ist in einem Mittagessen eine tote Schlange gefunden worden. Das Reptil sei in einem Behälter mit Linsen entdeckt worden, welche den Kindern am Montag mit Reis serviert worden seien, teilten die Behörden im Distrikt Birbhum im Bundesstaat Westbengalen am Dienstag mit. Kurz nach Einnahme der Mahlzeit hatten sich demnach etwa 20 Kinder übergeben und waren ins Krankenhaus gebracht worden.

Eines der Kinder werde noch behandelt, sein Zustand sei jedoch nicht lebensbedrohlich. Alle anderen Betroffenen seien bereits wieder entlassen worden, hieß es weiter. Eine Probe der Linsen sei in ein Labor geschickt worden. Um welche Schlange es sich handelte, wurde vorerst nicht bekannt.

In Indien servieren staatliche Schulen eine kostenlose Mahlzeit am Tag, um die Mangelernährung vieler Kinder auszugleichen und sie damit zum Schulbesuch zu ermutigen. 2013 waren im angrenzenden Bundesstaat Bihar 23 Schülerinnen und Schüler an einem giftigen Mittel gegen Insekten im Essen ihrer Volksschule gestorben.

(APA/dpa)