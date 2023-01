Barcelonas Sagrada Familia gilt als schönstes Gebäude der Welt

(c) Getty Images (David Ramos)

Einer Umfrage zufolge ist die Kirche in Barcelona das schönste Gebäude auf Erden. Schloss Schönbrunn landet im TripAdvisor -Ranking auf Platz 10.

Die weltberühmte Sagrada Familia Kirche in Barcelona ist laut einer jüngsten Umfrage des globalen Reiseportals TripAdvisor das schönste Gebäude auf der Erde. Das spektakuläre Kirchengebäude in der spanischen Mittelmeermetropole wurde aufgrund seiner Originalität, seines Standortes, seiner Geschichte und seinem künstlerischen Wert gewählt. 2022 war es zudem mit 164.200 Bewertungen das am häufigsten auf TripAdvisor erwähnte Gebäude überhaupt.

Bei der Umfrage unter den weltweit rund 460 Millionen Nutzerinnen und Nutzern der Digitalplattform in 130 Ländern setzte sich die architektonisch einzigartige Basilika von Antonio Gaudí gegen Gebäude wie die Pariser Kathedrale von Notre Dame (Platz 2), die Blaue Moschee von Istanbul (Platz 7), das Taj Mahal in Indien (Platz 8) sowie gegen das Wiener Schloss Schönbrunn (Platz 10) und das Budapester Parlamentsgebäude (Platz 12) durch.

Immer noch nicht fertig

Barcelonas Sagrada Familia hat bereits mehrere andere Rekorde aufzuweisen. Laut dem Guinness Buch ist sie mit ihren 138 Metern das höchste modernistische Kirchengebäude der Welt, dabei wird die Kirche bis zu ihrer endgültigen Fertigstellung 2026 noch auf 172,5 Meter anwachsen. Die Basilika ist auch das weltweit am häufigsten besuchte modernistische Kirchengebäude und mit Sicherheit auch die längste Baustelle der Welt. Kataloniens Stararchitekt Antonio Gaudí begann bereits 1882 mit dem Bau der immer noch nicht fertigen Kirche.

(APA)