Die Pallas Athene steht wieder vor dem sanierten Parlamentsgebäude am Ring.

Nach fünf Jahren Umbau für über 400 Millionen Euro wird heute das Parlament mit einem Festakt eröffnet. Der Podcast macht einen Rundgang durch das sanierte Gebäude und reden mit Anneliese Rohrer über die Notwendigkeit eines offenen Parlamentsgebäudes, Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka und den schlechten Ruf der Politik im Land.

Dieser Tage ertönen die Klänge des vergoldeten Bösendorfer Flügels durch die frisch sanierten Hallen des Parlaments. Aber nicht Präsident Wolfgang Sobotka selbst sitzt am Klavier, sondern ein eigenes engagierter Pianist.

Es ist Aufsperrzeit im Parlament. Nach fünf Jahren Umbau eröffnet das Haus an der Wiener Ringstraße wieder. Es soll heller sein, moderner, barrierefreier und mehr Platz für Besucher und Besucherinnen bieten. Wir machen in dieser Folge einen ersten Rundgang und sprechen mit Anneliese Rohrer über den Zustand des Parlaments in Österreich, das Selbstverständnis von Wolfgang Sobotka und die dringend nötige neue politische Kultur im Hohen Haus.

Gast: Anneliese Rohrer

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer - Aaron Olsacher

Mehr zum Thema:

Credits: Parlament