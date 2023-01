Hackerangriff auf Dänemarks Zentralbank

Der DDoS-Angriff auf die Notenbank endete am Dienstag und habe keine Auswirkungen auf das Tagesgeschäft gehabt, sagte ein Sprecher.

Dänemarks Zentralbank ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die Internetseite der Notenbank sei von Hackern attackiert worden, teilte die dänische Zentralbank am Dienstag in Kopenhagen mit. Dies habe am Montag und am Dienstag zu Problemen beim Zugriff auf die Seite geführt. Die Internetseite wurde Ziel eines DDoS-Angriffs (Distributed Denial of Service). Solche Angriffe zielen darauf ab, Server lahmzulegen, indem diese mit Anfragen überflutet werden.

Der Angriff endete am Dienstag und habe keine Auswirkungen auf die anderen Systeme der Notenbank oder das Tagesgeschäft gehabt, sagte ein Sprecher. Erst vor wenigen Tagen hatte der Iran nach eigenen Angaben einen Angriff auf seine Zentralbank vereitelt. Auch Irans Notenbank war laut der staatlichen Agentur Irna Opfer eines DDoS-Angriffs geworden.

(Reuters)