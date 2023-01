Absatz von E-Autos in China 2022 fast verdoppelt

Mit 5,67 Millionen wurden fast doppelt so viele E-Fahrzeuge verkauft wie im Vorjahr, teilte der chinesische Herstellerverband CPCA am Dienstag mit.

Jedes vierte verkaufte Auto war ein Hybrid- oder vollelektrischer Wagen. Nach jahrelang rückläufigen Zahlen stieg der Absatz im Vorjahr damit das zweite Jahr in Folge.

Der Absatz von Elektroautos in China hat im vergangenen Jahr erneut stark zugenommen. Mit 5,67 Millionen wurden fast doppelt so viele E-Fahrzeuge verkauft wie im Vorjahr, wie der chinesische Herstellerverband CPCA am Dienstag mitteilte. Die Gesamtverkäufe nahmen demnach um 1,9 Prozent auf 20,54 Millionen Autos zu. Jedes vierte verkaufte Auto war also ein Hybrid- oder vollelektrischer Wagen.

Im Dezember hatten die Verkäufe noch einmal angezogen, weil zum Jahresende staatliche Subventionen für Elektroautos und Steuervergünstigungen für bestimmte Fahrzeuge ausliefen. Im letzten Monat des Jahres wurden laut CPCA drei Prozent mehr Fahrzeuge verkauft als im Vorjahresmonat.

Im Vorjahr hatten die gesamten Autoverkäufe im Jahresvergleich noch stärker um 4,4 Prozent zugenommen. Davor war der Absatz mehrere Jahre lang rückläufig gewesen.

(APA)