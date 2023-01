Fordert Microsoft nun Google hinaus?

Drucken

Hauptbild • Microsoft-Chef Satya Nadella bei einem Vortrag in Mumbai. • Hindustan Times via Getty Images

Microsoft will zehn Milliarden Dollar in die Künstliche-Intelligenz-Software ChatGPT investieren. Die Technologie könnte die Suchmaschine Bing verbessern.

Die 70 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Spielekonzerns Activision Blizzard durch Microsoft ist noch nicht in trockenen Tüchern, einige Wettbewerbsbedenken müssen noch aus dem Weg geräumt werden. Doch Microsoft plant Insidern zufolge bereits den nächsten großen Coup: Der weltgrößte Softwarekonzern will zehn Mrd. Dollar in das Künstliche-Intelligenz-Unternehmen Open AI investieren, an dem er bereits beteiligt ist, und sich damit 49 Prozent an dem Anbieter der Chatbot-Software Chat GPT sichern. Das berichtete die Website Semafor. Microsoft und Open AI wollten sich vorerst nicht äußern. Insgesamt würde Open AI damit mit knapp 30 Mrd. Dollar bewertet.

Nun wäre das keineswegs die größte Übernahme in der Geschichte von Microsoft. Vor sieben Jahren hatte der von Bill Gates gegründete Konzern 26 Milliarden Dollar für das Karrierenetzwerk LinkedIn ausgegeben, der Activision-Deal würde das toppen. Die Spracherkennungssoftware Nuance ließ sich Microsoft vor zwei Jahren 19 Milliarden Dollar kosten.