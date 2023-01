Zehn Dollar für Dominic Thiem: Trainings als neue Einnahmequelle

Vor den Australian Open in Melbourne wird für Trainings der Stars erstmals Eintritt verlangt. Geht der Veranstalter damit zu weit – oder sieht so die Zukunft aus?

58 Minuten. So lang hatte es gedauert, bis die Rod Laver Arena in Melbourne für das Showmatch zwischen Novak Djoković und Nick Kyrgios am Freitagabend ausverkauft war. Als „The Arena Showdown“ wird die Neuauflage des vorjährigen Wimbledon-Finals zwischen dem neunfachen Australian-Open-Champion und dem rüpelhaften Lokalmatador marketingwirksam hinaus in die Welt getragen.

Drei Tage vor Beginn der Australian Open ist dieses Spiel vor rund 15.000 Fans aus Sicht des Veranstalters der perfekte Appetizer für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Allerdings: Wer Djoković und Kyrgios beim lockeren Schlagabtausch sehen will, der muss die Geldbörse öffnen. 20 australische Dollar sind für das bessere Training – und nichts anderes ist dieses Showmatch so kurz vor dem ersten wichtigen Turnier 2023 – zu bezahlen.