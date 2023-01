Mörderischer Kampf um Südafrikas Energieversorgung

Der Chef des maroden staatlichen Energiekonzerns Eskom wollte Korruption bekämpfen, nun wurde er Opfer eines Giftanschlags.

Es war ein Kampf ums Überleben, den Südafrikas wichtigster Energiemanager André de Ruyter im Johannesburger Hauptquartier des maroden Stromkonzerns „Eskom“ überstehen musste. Am 13. Dezember 2022, einen Tag nachdem er seinen Rücktritt als Eskom-Chef für Ende März eingereicht hatte, begann de Ruyter unkontrolliert zu zucken. Den Kaffee, der ihm kurz zuvor serviert worden war, erbrach der Familienvater, die Beine gaben nach, schließlich kollabierte der 52-Jährige. Ärzte diagnostizierten eine hohe Konzentration von Zyanid in seinem Blut, ein Gift, das in der Regel rasch tödlich wirkt.



De Ruyter überlebte den offensichtlichen Anschlag und hat den Vorfall am vergangenen Freitag bei der Polizei angezeigt. Die Gründe für die über dreiwöchige Verzögerung sind nicht publik, aber klar ist, dass der Manager sein Vorgehen in der Angelegenheit sorgsam abwägen muss.

Eskom, der größte Stromkonzern Afrikas, war in den vergangenen Jahrzehnten Vehikel ausufernder Korruption in Südafrika und muss den Strom immer öfter abstellen, um zu verhindern, dass das Netz vollends kollabiert. Derzeit sind es zwischen vier und acht Stunden täglich in der wichtigsten Volkswirtschaft Afrikas.