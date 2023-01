"Wichita Lineman": Dieser Hit harmonisierte die USA

Für Bob Dylan ist „Wichita Lineman“ der größte Song, der je geschrieben wurde. Ein neues Buch des Briten Dylan Jones zeichnet seine Entstehungsgeschichte nach.

„I'm going to Wichita“, rief White-Stripes-Sänger Jack White in seinem Stadionrock-Klassiker „Seven Nation Army“. Er sehnte sich nach einem ereignislosen Kaff, in dem er zur Ruhe kommen kann – und die nach einem einst dort ansässigen Indianerstamm benannte Stadt in Kansas ist Sinnbild für so einen Ort. Auch Jazzgitarrist Pat Metheny thematisierte Wichita einmal in einem Albumtitel: Das Cover von „As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls“ zeigt einen Telegrafenmast unter bedrohlich bewölktem Firmament. Im Hintergrund sieht man endlos flaches Land, im Vordergrund eine Hand, die den Hörer eines Bakelit-Telefons hält.