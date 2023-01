"Weiter hackeln" als Regierungsmotto

ÖVP und Grüne beraten in Mauerbach die Vorhaben für die letzten zwei Regierungsjahre. Am Dienstag waren Experten am Wort, am Mittwoch sollen Ergebnisse präsentiert werden.

Mauerbach. Man muss geduldig sein, wenn man bei einer Regierung etwas durchsetzen will. Die paar Demonstranten, die sich an diesem nasskalten Dienstag in Mauerbach vor den Toren Wiens versammelt haben, sind es nicht.

Seit acht Uhr stehen sie vor dem Seminarhotel, in dem sich ÖVP und Grüne zur Klausur treffen, und fordern „Klimaschutzgesetz jetzt“ und „Klimaziele umsetzen“. Auf wiederverwerteten Plakaten übrigens. Auf der Rückseite eines Plakats steht „Mahrer runter (gemeint ist Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer, Anm.), Löhne rauf“.