Die Bauchschmerzen der USA mit dem Exilanten Bolsonaro

Jair Bolsonaro in einer Klinik in Florida.

US-Abgeordnete fordern eine Ausweisung des brasilianischen Ex-Staatschefs aus Florida. Lula will seinen Vorgänger isolieren.

Ihren Mann würden starke Bauchschmerzen plagen, sagte Michelle Bolsonaro, nachdem sie ihn in eine Klinik nahe Orlando in Florida gebracht hatte. Waren es Nachwirkungen des Messerattentats auf ihn im September 2018? Oder ist es ein taktisches Abtauchen nach dem chaotischen Sturm seiner Anhänger auf die Hauptstadt Brasilia?

Sicher ist: Die Ereignisse in Brasilia haben sowohl Bolsonaro als auch den USA ein delikates Problem verschafft. Was tun mit dem Brasilianer, der am 30. Dezember als Präsident eingereist war, und der nun, nachdem er die Amtsübergabe am Neujahrstag geschwänzt hat, zum einfachen Besucher mutiert ist? Er wohnt in einem Haus, das einem brasilianischen Kickboxprofi gehört – offenbar einem Bolsonaro-Fan mit rustikalem Background.