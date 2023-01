Neue Briefmarken und Sonderpostamt zur Parlaments-Eröffnung

Vier Postkarten sowie vier Briefmarken mit einer Nominale von je einem Euro zeigen Motive des runderneuerten Hauses.

Anlässlich der Wiedereröffnung des generalsanierten Parlaments gibt die Österreichische Post im Auftrag der Parlamentsdirektion das Marken- und Postkartenheft "Parlament Österreich" heraus. Vier Postkarten sowie vier Briefmarken mit einer Nominale von je einem Euro zeigen Motive des runderneuerten Hauses, darunter eine Außenansicht des historischen Gebäudes, der Nationalratssitzungssaal und der Sitzungssaal des Bundesrats, teilte die Post am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Das denkmalgeschützte Haus am Ring wird am Donnerstag nach über fünfjähriger Sanierung festlich wiedereröffnet. Bei zwei Tagen der offenen Tür am Samstag und Sonntag öffnet sich das Parlament dann den Bürgerinnen und Bürgern - für sie wird an diesen beiden Tagen ein Sonderpostamt eingerichtet. Direkt im Parlament aufgegebene Briefe können mit eigenen Sonderstempeln versehen und verschickt werden.

