Foo Fighters gehen wieder auf Tour

Die Rockband um Dave Grohl tritt im Mai und Juni wieder bei US-Festivals auf. Es sind die ersten regulären Konzerte seit dem Tod von Taylor Hawkins.

Zum Jahreswechsel hatten die Foo Fighters bekannt gegeben, auch nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins weitermachen zu wollen, nun haben sie erste Auftritte fixiert: Die Rockband um Dave Grohl tritt als Headliner bei den US-Festivals Sonic Temple, Boston Calling und Bonnaroo im Mai und Juni auf, wie die Musiker am Dienstag (Ortszeit) auf ihrem Twitter-Account mitteilten.

Wer künftig Hawkins' Platz am Schlagzeug einnehmen soll, teilte die Band noch nicht mit. Bei zwei Gedenkkonzerten im September wurde er von verschiedenen Musikern ersetzt, darunter Travis Barker von Blink-182, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, Josh Freese von Devo und Hawkins' 16-jährigem Sohn Shane.

"Ohne Taylor werden wir in Zukunft eine andere Band sein"

Es waren die ersten Live-Auftritte der Foo Fighters seit Hawkins' Tod im März und lange war unklar, wie es mit der Band weitergeht. In einem Statement vom 31. Dezember hieß: "In den letzten 27 Jahren haben unsere Fans eine weltweite Gemeinschaft aufgebaut, ein hingebungsvolles Unterstützungssystem, das uns allen geholfen hat, die dunkelsten Zeiten gemeinsam zu überstehen", und weiter: "Ohne Taylor wären wir nie die Band geworden, die wir waren - und ohne Taylor wissen wir, dass wir in Zukunft eine andere Band sein werden."

Taylor Hawkins war am 25. März auf Tournee tot in einem Hotelzimmer in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá aufgefunden worden. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Bei einer gerichtsmedizinischen Untersuchung wurden allerdings verschiedene Substanzen in Hawkins' Körper festgestellt, darunter Marihuana, Antidepressiva, Benzodiazepine und Opioide.

(APA)