Die einflussreichsten Reisepässe 2023

Reisen ohne pandemiebedingte Einschränkungen - 2023 soll das in vielen Ländern wieder möglich sein. Doch mit welcher Staatsangehörigkeit stehen einem die meisten Grenzen offen?

Coronabedingte Reisebeschränkungen scheinen - mit wenigen Ausnahmen - Geschichte zu sein. Globale Reisebewegungen befinden sich derzeit auf einem Level von etwa 75 Prozent des Vorkrisenniveaus, wie Daten der Internationalen Luftverkehrs-Vereinigung IATA verraten. Anstelle von Einreise- oder Quarantänebestimmungen entscheiden nun wieder andere Faktoren über Destination und Dauer einer Reise.

Etwa, die Tatsache, welcher Nationalität man angehört, denn nicht jeder Reisepass öffnet dem jeweiligen Inhaber oder der Inhaberin beliebig viele Grenzen. Jedenfalls trifft auf Menschen mit einem japanischen Reisepass zu, ein Land, das selbst erst seit kurzem wieder für touristischen Besuch geöffnet hat. Mit einem japanischen Reisepass kann man immerhin in ganze 193 Länder visumfrei oder mit einem kurzfristigen On-Demand-Visum einreisen kann, wie das regelmäßig veröffentlichte Reisepass-Index der britischen Beratungsfirma Henley & Partners verrät. Der Index beurteilt die Reisepässe von 199 Staaten danach, wie viele Länder damit bereist werden können.

Ebenfalls weit reisen können die Angehörigen zweier weiterer asiatischen Staaten, nämlich Südkorea und Hongkong. Angehörigen dieser Nationen steht der Aufenthalt in jeweils 192 Ländern frei.

Europäische Reisepässe gut gereiht

Doch auch mit europäischen Reisepässen kann man sich die Welt anschauen: Auf dem dritten Platz des Rankings finden sich gleichauf mit 190 problemlos bereisbaren Destinationen Deutschland und Spanien, gefolgt von Finnland, Italien und Luxemburg auf dem vierten Platz. Mit diesen Staatsangehörigen kann man je 189 Länder spontan bereisen.

188 Reisedestinationen stehen übrigens für die Österreicherinnen und Österreicher offen. Damit liegt Österreich gemeinsam mit Dänemark, den Niederlanden und Schweden auf Platz fünf des Rankings. Knapp dahinter liegen mit 187 problemfrei möglichen Urlaubsdestinationen Frankreich, Irland, Portugal und Großbritannien. US-Staatsangehörigen stehen immerhin 186 Länder offen.

Afghanischer Reisepass schneidet am schlechtesten ab

Am unteren Ende der Liste finden sich hingegen jene Länder, deren Staatsangehörige nur wenige Destinationen visumfrei bereisen können. So sind Reisende aus Nordkorea in nur 40 anderen Ländern willkommen, Menschen aus Palästina in 38. Auch Reisende aus Pakistan, Syrien, dem Irak und Somalia haben es schwer. Mit nur 27 bereisbaren Ländern schneidet der afghanische Reisepass am schlechtesten ab.

Der Henley Reisepass-Index ist nicht das einzige Ranking dieser Art. Bei dem vergleichbaren aktuellen Index einer weiteren Beratungsfirma, Arton Capital, liegt allerdings nicht Japan, sondern die Vereinten Arabischen Emirate auf Platz eins.

