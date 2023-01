Warum fehlerhafte Mikrochips nicht zwingend weggeworfen werden müssen

(c) imago images/ITAR-TASS (Alexander Ryumin via www.imago-images.de)

Wiener Wissenschafter zeigten in Experimenten und Simulationen, dass Schaltungen trotz vieler Fehler einwandfrei arbeiten können.

Computerchips werden in rasantem Tempo immer kleiner. Das beste Beispiel dafür ist vermutlich der Miniatur-Taschencomputer namens "Smartphone". Die aus vielen Transistoren auf kleinstem Raum aufgebauten Schaltungen auf den immer kleineren Mikrochips werden auch anfälliger für Materialfehler. Wiener Forscher zeigen nun im Fachblatt "Advanced Materials" aber, warum auch fehlerhafte Chips ihren Dienst einwandfrei versehen können und nicht zwingend weggeworfen werden sollten.

Die Grundlage von elektronischen Schaltungen auf Chips sind Transistoren, durch die der Strom entweder fließen kann oder nicht. Solche Schaltungen können manchmal aus Milliarden Transistoren bestehen, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung der Technischen Universität (TU) Wien. Um eine solche Anzahl auf einen Mikrochip zu packen, herrschen dort entsprechend beengte Zustände. Je kleiner die Transistoren allerdings werden, desto eher führen kleinere Materialfehler - etwa einzelne Atome am falschen Ort oder unsaubere Verbindungen - dazu, dass sie ihre Funktion nicht erfüllen können.

"Bei größeren Bauteilen spielen solche Fehler keine so dominante Rolle, so lange sie nicht zu häufig vorkommen. Aber bei winzigen Transistoren in der Größenordnung von wenigen Nanometern kann schon ein einzelner Defekt dazu führen, dass die Kennlinien des Transistors weit außerhalb des vorgegebenen Toleranzbereichs liegen. Somit gilt er als unbrauchbar", so Michael Waltl vom Institut für Mikroelektronik der TU Wien.

Essenzielle Frage: Wie verhält sich die gesamte Schaltung

Das müsse aber nicht sein, beschreibt das Team um Waltl in seiner Arbeit. Denn es könne durchaus sein, dass eine Schaltung trotz mehrerer kaputter Transistoren funktioniert. Entscheidend sei nämlich "nicht die Frage, ob ein einzelner Transistor bestimmte abstrakte Kriterien erfüllt, wenn auf atomarer Ebene Fehler auftreten, sondern ob die ganze Schaltung sich dann noch korrekt verhält." In der Industrie orientiere man sich allerdings bei Tests der Komponenten oft daran, ob und wie viele Transistoren nicht funktionieren, weil man dann davon ausgeht, dass ab einem bestimmten Wert der gesamte Aufbau seinen Dienst nicht erfüllt.

In Experimenten und Computersimulationen zeigten die Wiener Wissenschafter nun aber, dass verschiedene Schaltungen durchaus viele fehlerhafte Einzelkomponenten vertragen: "Es kann zum Beispiel sein, dass der Transistor an einer ganz bestimmten Stelle der elektronischen Schaltung besonders fehlerarm sein muss, dass bei einem anderen Transistor derselben Schaltung die Toleranzen aber größer sind", so Waltl. Ist das der Fall, könnte man dem etwa durch die Verwendung zweier unterschiedlicher Transistor-Typen mit unterschiedlichen Fehler-Wahrscheinlichkeiten begegnen. Daher solle schon bei der Konstruktion auf Computermodelle gesetzt werden, die Schaltungsteile oder ganze Schaltungen virtuell abbilden, meinen die Forscher.

>>> Bericht in „Advanced Materials"

