38-Jähriger stirbt bei Tauchgang im Attersee

Passanten hatten den Niederösterreicher am Dienstag reglos im Wasser treiben sehen. Die Rettung führte zwar noch Wiederbelebungsmaßnahmen durch, für den Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Ein 38-jähriger Niederösterreicher ist am Dienstag tot im Attersee gefunden worden. Er ist offenbar bei einem Tauchgang verunglückt. Der Mann dürfte vom Tauchplatz in Steinbach (Bezirk Vöcklabruck) aus allein auf rund 100 Meter Tiefe gegangen sein und aus unbekannter Ursache einen Notaufstieg durchgeführt haben. Das berichtete die oberösterreichische Polizei am Mittwoch.

Passanten hatten um 15.00 Uhr eine reglose Person nahe des beliebten, aber anspruchsvollen Tauchreviers "Schwarze Brücke" im Wasser treiben sehen und verständigten die Rettung. Feuerwehr und Wasserrettung bargen den Mann und begannen mit der Reanimation, die der Notarzt weiterführte. Er konnte aber nur noch den Tod des 38-Jährigen feststellen.

(APA)