Wie Riad zum Nabel der Fußballwelt wurde

Spanische Stars, Mailänder Derby und Ronaldos Debüt gegen Messi: Freudentage für die Fußballbosse vom Golf.

Der Start war kein guter für Cristiano Ronaldo und seine saudischen Fußballbosse. Das Wetter nach seiner Ankunft erinnerte eher an seine alte Heimat Manchester denn an Wüstenklima und legte gleich die Elektrik in seiner neuen Heimstätte, dem Mrsool Park in Riad, lahm. Dass al-Nasrs erstes Spiel seit der Ronaldo-Verpflichtung verschoben werden musste, war aber nur eine Randnotiz, der Superstar hätte ohnehin nicht auflaufen dürfen – mitgenommen in seine neue Fußballwelt hat er eine Zwei-Spiele-Sperre aus England, wo er einem Fan das Mobiltelefon aus der Hand geschlagen hat.

Wohin Ronaldo auch geht, das Drama scheint zu folgen. Doch für die Fußball-Strippenzieher im Königreich läuft alles nach Plan. In den nächsten Tagen dribbeln die Stars in der Hauptstadt. Da wäre der spanische Supercup, seit 2019 in Saudiarabien ausgetragen (mit einer coronabedingten Unterbrechung 2021), dort gleich auf ein Turnier mit vier Teilnehmern aufgeblasen und trotz aller Kritik von Menschenrechtsorganisationen, Fans, Spielern und Funktionären um kolportiert 30 Millionen Euro pro Jahr bis 2029 an die Scheichs verkauft. Mit von der Partie sind alle Stars von Barcelona, Real Madrid, Betis Sevilla und Valencia, das Finale steigt am Sonntag im King-Fahd-Stadion in Riad. Dass spanische Medien einst Chatprotokolle vorlegten, wonach Ex-Barça-Star Gerard Piqué und Verbandspräsident Luis Rubiales üppige Provisionen für die Vermittlung dieses Deals kassiert haben sollen, stört auch nicht mehr.