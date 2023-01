Störung im US-Luftverkehr: Cyberangriff nicht ausgeschlossen

US-Präsident Joe Biden wies die Flugbehörde an, den Systemausfall zu untersuchen. „Wir wissen es nicht“, sagte Biden auf die Frage, ob es sich um einen Cyberangriff gehandelt haben könnte.

Für mehrere Stunden stand in den gesamten USA der Flugverkehr still. Nur noch jene Maschinen, die bereits in der Luft waren, durften weiterfliegen. Ein Computersystem ist ausgefallen. Jenes, das die Kommunikation zwischen Piloten und Bodenpersonal ermöglicht und in Echtzeit über Änderungen und Gefahren informiert. Die Federal Aviation Administration (FAA) bemühte sich, den Systemausfall zu beheben, der über Nacht zu einer Unterbrechung aller Flüge in den USA geführt hatte. Wie angekündigt konnte der Flugverkehr um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit wieder aufgenommen werden.

"Nach einem nächtlichen Ausfall des Systems Notice to Air Missions, das die Flugbesatzungen mit Sicherheitsinformationen versorgt, wird der normale Flugbetrieb in den USA allmählich wieder aufgenommen. Der Bodenstopp wurde aufgehoben. Wir untersuchen weiterhin die Ursache für das anfängliche Problem", teilte die FAA in einem Tweet mit.

Die FAA hatte zuvor die Fluggesellschaften angewiesen, alle Inlandsabflüge zu unterbrechen, nachdem ihr Pilotenwarnsystem abgestürzt war.

Die FAA teilte kurz vor 8:30 Uhr mit, dass die Abflüge auf den Flughäfen Newark und Atlanta wieder aufgenommen wurden, "weil der Flugverkehr in diesen Gebieten überlastet war. Wir erwarten, dass die Abflüge an anderen Flughäfen um 9 Uhr ET wieder aufgenommen werden".

Rückstau muss aufgearbeitet werden

Es wird erwartet, dass die FAA ein Programm für Verspätungen am Boden einführt, um den Rückstau an Flügen, die stundenlang angehalten wurden, zu beseitigen. Flüge, die sich bereits in der Luft befanden, durften ihre Ziele weiter anfliegen.

US-Präsident Joe Biden wies das Verkehrsministerium an, den Ausfall zu untersuchen, und sagte, die Ursache des Ausfalls sei derzeit unbekannt. Auf die Frage, ob ein Cyberangriff hinter dem Ausfall steckte, sagte Biden gegenüber Reportern im Weißen Haus: "Wir wissen es nicht".

Die FAA erklärte, sie arbeite daran, ein System wiederherzustellen, das Piloten vor Gefahren und Änderungen an Flughafeneinrichtungen und -verfahren warnt, die die Verarbeitung aktualisierter Informationen eingestellt hatten.

"Die FAA arbeitet immer noch an der vollständigen Wiederherstellung des Notam-Systems (Notice to Air Missions) nach einem Ausfall. Während einige Funktionen allmählich wieder in Betrieb gehen, bleibt der Betrieb des nationalen Luftraumsystems eingeschränkt", teilte die FAA auf Twitter mit.

Notam Ein Notam ist eine Mitteilung, die Informationen enthält, die für das mit dem Flugbetrieb befasste Personal von wesentlicher Bedeutung sind, aber nicht weit genug im Voraus bekannt sind, um auf anderem Wege veröffentlicht zu werden. Die Informationen können bei internationalen Langstreckenflügen bis zu 200 Seiten umfassen und Hinweise auf Sperrungen von Start- und Landebahnen, Warnungen vor Vogelschlag und bauliche Hindernisse enthalten.

Insgesamt 3704 US-Flüge waren um kurz vor 9 Uhr morgens Ortszeit verspätet , wie die Flugverfolgungs-Website FlightAware zeigt. Weitere 656 Flüge wurden kurz darauf gestrichen.

Die Aktien der US-Fluggesellschaften fielen am Mittwoch im vorbörslichen Handel. Southwest Airlines fiel um 2,4 %, während Delta Air Lines Inc, United Airlines und American Airlines um etwa 1 Prozent fielen.

Nach Angaben von Cirium sind für diesen Mittwoch insgesamt 21.464 Flüge von Flughäfen in den Vereinigten Staaten mit einer Beförderungskapazität von fast 2,9 Millionen Passagieren eingeplant gewesen.

American Airlines hat die meisten Abflüge von US-Flughäfen mit 4819 geplanten Flügen, gefolgt von Delta und Southwest, so die Daten von Cirium.

(bagre/Reuters)