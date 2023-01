Zinshausmarkt: „Krisenfest seit über 150 Jahren“

Krisenresistenz. Seit Jahrzehnten entwickelt die 3SI Immogroup Zinshäuser und Neubauten in ganz Wien. Ein Gespräch mit 3SI-Geschäftsführer Michael Schmidt über die derzeitige Rentabilität von Zinshausinvestments, kreditbedingt ausgebremste Investitionskraft und die weitere Entwicklung des Immobilienmarkts.

Herr Schmidt, eine persönliche Empfehlung gleich zu Beginn: Wie sollte man sein Geld anlegen?

Ich persönlich favorisiere und rate zur Anlage in Immobilien. Ein gewisser Betrag sollte in bar zur Verfügung stehen, einen Teil sollte man in Rohstoffe und Aktien anlegen. Eine gute, durchdachte Risikostreuung ist definitiv das A und O, wiewohl ich Immobilien als unverzichtbares Element erachte.

Die Empfehlung zum Investment in Immobilien ist Ihrem Job geschuldet?

Nicht wirklich. Für mich gibt es schlicht keine passable Alternative zu dieser Assetklasse. Immobilien sind eine sichere, stabile Wertanlage, die über Jahre hinweg eine konstante Wertsteigerung aufweist. Das Zinshaus bereits über Jahrzehnte hinweg. Wer sein Geld langfristig und krisenresistent investieren kann und möchte, ist in diesem Segment definitiv gut aufgehoben. Wie volatil Alternativen sind – ich denke da vor allem an Kryptowährungen oder Aktien – haben wir gerade im vergangenen Jahr erneut miterleben können.

Die 3SI Immogroup besitzt über 100 Zinshäuser, primär in Wien.

Richtig, unser Fokus liegt auf dem Ankauf und der Entwicklung von Gründerzeithäusern. Wir sind auch im gehobenen Neubausegment aktiv.

Sollte man die entsprechenden Summen für das Investment in ein ganzes Haus besitzen: Wenn man die immer geringer werdenden Renditen betrachtet, scheint die Investition in Zinshäuser eher eine Liebhaberei, statt lukrativer Investmentform zu sein.

Die Renditen verringern sich seit Jahren, aber das Zinshaus bleibt eine sichere Anlageform. Das zeigt sich in Zeiten wie diesen umso mehr. Abgesehen davon ist eine Immobilie immer mehr als die reine Rendite. Ein Zinshaus entwickelt sich über die Jahre, ein Dachgeschoßausbau birgt ebenfalls Potenzial zur Wertsteigerung. Ein Mitgrund, weshalb die Nachfrage nach Zinshäusern trotz der aktuellen wirtschaftlichen Lage gut ist.

Ist ein Dachbodenausbau trotz der derzeit hohen Rohstoffpreise überhaupt rentabel?

Durchaus, allerdings rechnet sich ein Dachbodenausbau eher, wenn man den geschaffenen Wohnraum als Eigentums- statt als Mietobjekt verwertet. Wiewohl natürlich Lage, Zustand der gesamten Immobilie, Ausblick und Ausführung schlussendlich darüber entscheiden, ob ich einen Abnehmer für die Wohnung finde. Ganz von selbst verkaufen sich Dachgeschoßwohnungen nicht. Der Kunde fordert Qualität und Hochwertigkeit ein. Bei den Preisen definitiv zu Recht.

Aufgrund der aktuellen Kreditvergabe-Regulatorien ist es für Menschen derzeit sehr schwer, kreditfinanziert in Eigentum zu investieren.

Das stimmt – und ich bin absolut gegen eine Beibehaltung dieses rechtlichen Status quo. Mit den Bürden, die hier vor allem jungen Menschen aufgezwungen werden, ist niemandem geholfen. Weder jenen, die Eigentum erwerben möchten, noch jenen, die es veräußern wollen. Dieses Thema betrifft allerdings Jungfamilien, die sich ein Eigenheim schaffen möchten, genauso wie Investoren und Unternehmen, die in Realitäten investieren wollen. Hier wird einiges an Investitionskraft ausgebremst.

Sie haben mit Ihrem Unternehmen vor ein paar Monaten die „Wiener Leibrentenpension“ auf den Markt gebracht. Ein Erfolg?

Absolut. Wir haben sehr lange an dem Produkt und dem dazugehörigen Leibrentenrechner gefeilt, der es Interessenten ermöglicht, anonym und rasch eine erste Einschätzung über ein mögliches Leibrentenmodell zu bekommen. Details und Sonderwünsche werden weiterhin im persönlichen Gespräch geklärt. Die Nachfrage war besonders zu Beginn ausgesprochen hoch, das hat uns dann doch etwas überrascht. Auch jetzt, Monate später, erhalten wir regelmäßig Anfragen. Das Modell scheint doch für viele Österreicherinnen und Österreicher eine interessante Alternative zum herkömmlichen Immobilienverkauf zu sein.

Wie wird der Immobilienmarkt 2023 performen?

Hochwertiger Wohnraum wird weiterhin gefragt sein, entsprechende Anbieter werden meiner Einschätzung nach keine großen Probleme in der Vermarktung haben. Insgesamt rechne ich mit leicht steigenden Wohnungspreisen durch die geringere Bautätigkeit. In herausfordernden Zeiten wird sich auch die Assetklasse Immobilien erneut als eine der krisensichersten Anlageoptionen beweisen. [ Ende ]

Zinshausmarkt: Renditen wieder modern

Kommentar von Markus Steinböck, Leiter Immobilienankauf 3SI Immogroup (c) 3SI Immogroup | stefanjoham.com

Zwölf Jahre lang ist es mit den Preisen am Zinshausmarkt nur bergauf gegangen. Bankkredite waren billig und einfach zu bekommen. Manche haben schon vom „Null-Prozent“-Zinshaus gesprochen, soll heißen, ein Zinshaus braucht keine Rendite abwerfen, ein Zinshaus ist an sich schon so viel wert, dass sich ein Ankauf in jedem Fall lohnt. Bis Mitte des abgelaufenen Jahres war alles noch eitel Wonne am Zinshausmarkt. Dann kam im Juli die erste Zinserhöhung der EZB, drei weitere folgten. Wenn Zinshauskäufer nicht mehr mit 1,5 sondern mit 4,5 Prozent finanzieren müssen, erwarten sie sich von ihren Ankäufen höhere laufende Einnahmen, sprich Renditen, und weil sich Mieteinnahmen von Gründerzeithäusern nicht beliebig steigern lassen, müssen folgerichtig die Einkaufspreise nachgeben.

In den Außenbezirken waren die Preiskorrekturen stärker als in den Stadtzentren. In Wien, außerhalb des Gürtels, werden jetzt auch wieder manche Zinshäuser um weniger als 3000 Euro pro Quadratmeter verkauft. In den Toplagen ist die Nachfrage zwar weiter stark, aber auch hier werden die optimistischen Erwartungen der Verkäufer eingebremst.

Wie geht es weiter? Den großen Preisabsturz wird es nicht geben. Gründerzeitzinshäuser sind ein rares, nicht vermehrbares Gut. Jedes abgebrochene Haus macht die anderen, übrig gebliebenen noch wertvoller. In den Kalkulationen werden die Mieteinnahmen aber mehr Bedeutung bekommen und mögliche Ausbaupotenziale müssen wieder genau analysiert werden. Man könnte auch sagen: Der Zinshausmarkt hat wieder das Rechnen gelernt und das ist gar nicht schlecht.

Wohnen in Wien: Immobilien-Highlights im heurigen Jahr

Mit THE UNIQUE Apartments errichtet die 3SI Immogroup einen attraktiven Neubau in Wien Döbling. (c) 3SI Immogroup | JamJam

Projekte 2023. Die 3SI Immogroup hat auch für heuer einige interessante Immobilienprojekte in der Pipeline.

Der Immobilienentwickler und Bauträger 3SI Immogroup startet mit neun Baustellen ins Jahr – ein Garant für einige Topprojekte, die heuer auf den Markt kommen werden. Am Döblinger Hackenberg (1190 Wien) werden aktuell mit THE UNIQUE 17 Villen und 10 Eigentumswohnungen realisiert. Besonderes Highlight: Die Nähe zu den Weinbergen und Heurigen von Neustift am Walde, Salmannsdorf und Sievering. In Wien Meidling kamen vor Kurzem mit dem revitalisierten Altbauprojekt GLORIA 33 Eigentumswohnungen unweit des Schlosses Schönbrunn auf den Markt. Im historischen Wieden, zentral Nähe Hauptbahnhof gelegen, sind im ebenfalls umfassend sanierten und modernisierten Altbau THE CORE noch einige Wohnungen erhältlich. Wer die Nähe zur Alten Donau schätzt, könnte bei einem 3SI-Projekt in der Meißnergasse (1220 Wien) fündig werden, das 2023 in den Verkauf gelangen wird. Im 1. Quartal wird außerdem ein Immobilienprojekt in hervorragender Lage des 18. Bezirks präsentiert. Darüber hinaus baut das Familienunternehmen in der Linzer Straße (1140 Wien), der Landstraßer Hauptstraße (1030 Wien) und am Kagraner Platz (1220 Wien).

Die Entwicklung stilvollen Wohnraums im Altbau: Kerngeschäft der 3SI Immogroup. (c) 3SI Immogroup | JamJam

3si.at